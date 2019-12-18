الحريري يعلن إنسحابه: لن أكون مرشحاً لتشكيل الحكومة المقبلة

الرئيس اللبناني سعد الحريري

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري أنه لن يترشح لتشكيل الحكومة المقبلة.



وأكد الحريري في بيان صادر عن مكتبه ونقلته وكالات أنباء لبنانية، مساء اليوم الأربعاء، توجهه للمشاركة غدا الخميس في الاستشارات النيابية على هذا الأساس، واصراره على عدم تأجيلها بأي ذريعة كانت، داعيا كتلة المستقبل النيابية للاجتماع صباح الغد لتحديد موقفها من مسألة التسمية.



وقال الحريري "منذ أن تقدمت باستقالتي قبل 50 يوما تلبية لصرخة اللبنانيين، سعيت جاهدا للوصول إلى تلبية مطلبهم بحكومة اختصاصيين، لأنها الوحيدة القادرة على معالجة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي يواجهها بلدنا."



وأضاف "رغم التزامي القاطع بتشكيل حكومة اختصاصيين، فإن المواقف التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية من مسألة تسميتي هي مواقف غير قابلة للتبديل."