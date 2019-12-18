ملحم: جهود تبذل بين الحكومة وسلطة الطاقة وكهرباء القدس والبنوك لشراء المديونية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، تواصل جهود الحكومة مع سلطة الطاقة وشركة كهرباء القدس، والبنوك المحلية، لشراء المديونية على أن يتم تسويتها وفق مستحقات شركة كهرباء القدس لدى وزارة المالية، لحل إشكالية القطع الممنهج للتيار الكهربائي الذي تفرضه شركة كهرباء اسرائيل بمصادقة حكومة الاحتلال، في إطار سياسة العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني.



وأوضح ملحم في حديث إذاعي، أنه من المقرر ان تجري اليوم مباحثات مع الجانب الآخر لحل الموضوع وتسوية المديونية، مشيرا إلى أن مقترحا طرح في اجتماع الأحد الماضي وتم القبول به مؤخرا، يقضي بتسديد المديونية عبر دفع 150 مليون شيكل وتخصيص باقي المبلغ على 43 شهرا.



وفي إطار سياسة الحكومة بالانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، قال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، إن يجري العمل على أرض الواقع لزيادة الأمن الكهربائي والطاقي، لتزويد المواطن بالتيار الكهربائي من مصادر متنوعة لسد احتياجاته.