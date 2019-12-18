شؤون فلسطينية

جامعة النجاح الوطنية تستضيف وفداً من منظمة المرأة العربية

جامعة النجاح الوطنية تستضيف وفداً من منظمة المرأة العربية
رام الله - دنيا الوطن
استضافت جامعة النجاح الوطنية وفداً من منظمة المرأة العربية ضمن جولتها في الأراضي الفلسطينية وكان في استقبالهم وفد من إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد السبوع النائب الأكاديمي، وعدد  من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وخلال اللقاء قدّم الدكتور السبوع تعريفاً بالجامعة وتطورها منذ تأسيسها وبرامجها ومشاريعها والتحديات التي تواجهها مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، كما تحدث عن دور الجامعة في تمكين دور المرأة ودورها في المجتمع الفلسطيني، مشيراً إلى أن نسبة الطلبة الإناث في الجامعة تقارب 65% وأن المرأة تحتل العديد من المناصب الأكاديمية والإدارية في الجامعة.

ترأست الوفد الضيف السيدة وجيهة جبابلي، أمين عام الإتحاد العربي للمرأة، وضم الوفد في عضويته مشاركين من الأردن وتونس، والذين أبدوا إعجابهم بما وصلت اليه الجامعة من تقدّم، حيث تم تعريفهم على تاريخ الجامعة من خلال زيارتهم لمتحف مئوية النجاح، كما زاروا بعض مرافق الحرم الجديد وتم تعريف الوفد الضيف بالمرافق الأخرى كمستشفى النجاح الوطني الجامعي، وأبدوا تقديرهم للجهد المبذول في إنشاء وتطوير الجامعة كمؤسسة تعليمية في فلسطين بالرغم من الظروف والتحديات.

يُذكر أن منظمة المرأة العربية هي منظمة حكومية تعمل في إطار جامعة الدول العربية وتأسست لغايات تمكين المرأة العربية وتعزيز قدراتها في مختلف المجالات باعتبارها ركيزة أساسية لتقدّم المجتمع العربي، والتوعية بأهمية ومحورية كون المرأة شريكاً على قدم المساواة في عملية التنمية على أن تشمل جهود التوعية المرأة ذاتها والمجتمعات العربية ككل، وتكريس جهود التنسيق والتعاون بين الدول العربية من أجل إنجاز غايات التمكين والتوعية.

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