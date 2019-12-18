الاحتلال يُصعد من هجماته على المزارعين الفلسطينيين

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رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات: إن الاحتلال الاسرائيلي صعد من هجماته على المزارعين وممتلكاتهم، وصادر الجرارات الزراعية الخاصة بهم ويفرض عقوبات باهضة عليهم، داعيا الحكومة الى تعويض المزارعين وتأمين جرارات زراعية بدل تلك التي تم مصادرتها.



وشدد بشارات في حديث لاذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، على ضرورة العمل الجاد على الارض لتطوير المقاومة الشعبية داعيا فصائل العمل الوطني الى تكاتف الجهود لمساندة المزارعين في الاغوار لتعزيز صمودهم وقطع الطريق أمام المستوطنين.