دغلس: ندعو شعبنا إلى الاستنفار التام والتحرك الواعي في الميدان

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رام الله - دنيا الوطن

حذر مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، من مخططات للمستوطنين تقضي باقتحام للبلدات واحراق لمنازل المواطنين مشيرا ان جرائم المستوطنين انتقلت من حالة العشوائية الى العمل المنظم والمدعوم من جيش الاحتلال وحكومته.



ودعا دغلس، الشعب الفلسطيني الى الاستنفار التام والتحرك الواعي في الميدان لمواجهة اعتداءات وهجمات المستوطنين الخطرة والتي تحولت من العشوائية إلى العمل المنظم.