وزير الحكم المحلي يفتتح محطة ترحيل النفايات في مدينة رفح



ومن المتوقع أن يخدم المشروع سكان رفح ضمن برنامج شامل يهدف إلى تحسين خدمات إدارة النفايات الصلبة في قطاع غزة محافظات خان يونس ورفح ومنطقة الوسطى، وسيستفيد منه حوالي 185 الف مواطن من سكان رفح من خلال توفير محطة ترحيل نفايات على مساحة 10 دونمات، وذلك لضمان التخلص الصحي من النفايات والمخلفات الصلبة، وستضم المحطة كراجاً لآليات مجلس الخدمات المشترك وبلدية رفح، وستستقبل المحطة (60) طناً من النفايات يومياً ومن ثم ترحيلها إلى مكب النفايات الصحي في الفخاري.



بدوره، بارك الصالح لأهالي قطاع غزة افتتاح هذا المشروع الحيوي الهام باسم الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية، مشيراً إلى القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة وبتعليمات من السيد الرئيس لدعم اهلنا في القطاع ومنها توحيد معايير صرف الرواتب، وتشغيل المستشفى التركي، وتخصيص الموازنات للأدوية والعلاجات، وتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية من خلال سلطة المياه لإيجاد حلول جذرية للمياه والصرف الصحي، وتنفيذ مشاريع استراتيجية تطويرية وغيرها.



وقال الصالح: "نفتتح اليوم هذا المشروع الحيوي، ضمن الاصرار من حكومتنا والحكومات المتعاقبة على صنع الحياة والامل بالمستقبل ، فهذا المشروع يخدم اكثر من 120 الف مواطن، وصمم وجهز بأحدث الطرق العلمية والفنية، انسجاماً مع الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، من اجل أن ينعم مواطنينا بخدمة متطورة في جمع النفايات بطرق أكثر كفاءة تتيحها هذه المحطة".



وأضاف: "المحطة ستسهم في تقليص الوقت و الجهد المستنفذ في عملية إدارة النفايات الصلبة وإتاحة المجال لإمكانية فصل النفايات وبالتالي تقليل حجم النفايات التي تنقل إلى المكبات، مؤكداً أن هذا الانجاز لم يكن ليحصل لولا تتضافر جميع الجهود والتكامل بالعمل سواء من الحكومة او الشركاء الدوليين او المجتمع المحلي ومجلس الخدمات المشترك ، وكذلك طواقم التنفيذ والاشراف خاصة طواقم صندوق تطوير واقراض البلديات والمقاولين.

وتطرق الصالح لملف الانتخابات قائلاً: "الحكومة الفلسطينية اعربت عن جاهزيتها لتأمين بيئة ديمقراطية امنة للانتخابات فور صدور المرسوم الرئاسي، فرسالة القيادة الفلسطينية الشرعية واضحة أنها ستجري الانتخابات في كل مكان دون استثناء وخاصة في القدس الشريف، وسنخرج من هذه الانتخابات موحدين وسنسقط أخطر مؤامرة على شعبنا وقضيته، وسنبدد الأوهام التي تتحدث عن مشاريع تنموية واقتصادية هدفها الأساس تفتيت وحدتنا وتدمير قضيتنا".



وشكر الصالح الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الاوروبي، والبنك الدولي ومملكة السويد، على الدعم السخي لتنفيذ هذا المشروع الذي يندرج تحت المشروع الأكبر لإدارة النفايات الصلبة في المحافظات الجنوبية.



هذا وحضر الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، مدير عام صندوق تطوير و اقراض الهيئات المحلية د. توفيق البديري ورئيس مجلس ادارة مجلس الخدمات المشترك في خانيونس ورفح و الوسطى المهندس علاءالدين البطة، ومحافظ غزة إبراهيم ابو النجا، ومحافظ خانيونس أحمد الشيبي، ومحافظ رفح أحمد نصر، وأصحاب المصلحة من القائمين على إدارة المحطة والمقاول و فرق الإشراف.



جدير بالذكر أن برنامج إدارة النفايات الصلبة في غزة هو برنامج شامل يهدف إلى تحسين خدمات إدارة النفايات الصلبة في محافظات خان يونس ورفح والمنطقة الوسطى ويستفيد منه حوالي 800 الف نسمة من سكان وسط وجنوب قطاع غزة ومن خلاله تم توفير مكب نفايات صحي وصلت تكلفته إلى نحو 9,400,000 يورو على مساحة بحجم 235 دونم، وتم بناء محطات ترحيل ذات صلة، وتحسين الجمع الأولي وذلك لضمان التخلص الصحي من النفايات.





رام الله - دنيا الوطنافتتح وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، محطة ترحيل النفايات في مدينة رفح، بتنفيذ من خلال الصندوق وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والاتحاد الاوروبي، بقيمة 1.4 مليون يورو.