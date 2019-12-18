اعتماد المعهد الكوري الفلسطيني بجامعة النجاح مركز اختبار دولي

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رام الله - دنيا الوطن

وقعت مجموعة السلام التدريبية وجامعة النجاح الوطنية ممثلة بالمعهد الكوري الفلسطيني المتميز لتكنولوجيا المعلومات اتفاقية لاعتماد الجامعة كمركز اختبارات لشركة Certiport العالمية، وذلك لتقديم الامتحانات الدولية والحصول على الشهادات العالمية المعتمدة من كبريات الشركات في مجالات التكنولوجيا والحاسوب مثل Microsoft, Adobe, Autodesk ، والشهادة الدولية في ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة ، والشهادة الدولية في الحاسوب والانترنت IC3 وغيرها .



وقد وقع الاتفاقية كلا من الدكتور ابراهيم السحباني مدير عام مجموعة السلام التدريبية المزود المعتمد لشركة Certiport في فلسطين، والأستاذ الدكتور ماهر النتشة رئيس جامعة النجاح الوطنية بنابلس.



ومن جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم السحباني أن هذه الاتفاقية تأتي في اطار جهود المجموعة من أجل تمكين الفلسطينيين من الحصول على الشهادات الدولية والمطلوبة في سوق العمل الفلسطيني وفي اطار الشراكة مع الجامعات الفلسطينية العريقة وخاصة جامعة النجاح الوطنية لما لها من خبرات واسعة وامكانيات كبيرة في مجالات التكنولوجيا والحاسوب وريادة الأعمال.



وأشار د.راني شهوان مدير المعهد الكوري الفلسطيني ووحدة التعليم المستمر في جامعة النجاح الوطينة بأن الجامعة تسعى لتكون متميزة في التسهيل على الطلبة في الحصول على الكفاءات والشهادات التي تعزز حضورهم في سوق العمل وتصل بهم إلى العالمية، وكما أن الجامعة من خلال المعهد الكوري الفلسطيني ووحدة التعليم المستمر تقدم العديد من الدورات التدريبية المتخصصة ولها العديد من الشراكات مع مؤسسات المجتمع وذلك من أجل الارتقاء بالطلبة ومهاراتهم وقدراتهم. وهذا ما أكد عليه الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة مؤكدا أن هذه الشراكات تهدف بشكل أساسي الى تحقيق رسالة الجامعة واهدافها الاستراتيجية في رفع كفاءات وجدارات الخريجين مما يسهم بالتحاقهم السريع بسوق العمل.