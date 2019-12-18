الفرا: القضية الفلسطينية ستكون حاضرة باجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

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رام الله - دنيا الوطن

قال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا: إن القضية الفلسطينية ستكون حاضرة على جدول أعمال الاجتماع القادم، لوزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وسيكون التركيز على رفض سياسة الضم والاستيطان، تحت بند عملية السلام في المنطقة بطلب من عدة دول أوروربية وذلك في النصف الثاني من كانون الثاني/ يناير المقبل.



وأكد الفرا، على موقف الاتحاد الأوروبي الثابت باعتبار القدس مدينة محتلة، وعدم ادخال أي تغيرات قانونية على وضعها لذا تحاول اسرائيل شن حملة واسعة على الاتحاد الذي يصمم على المضي قدما باعتبار الاستيطان غير شرعي بغض النظر عن التصريحات الإسرائيلية والأمريكية.