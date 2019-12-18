كحيل: الجبهة الشعبية أرسلت ردًا ايجابيًا حول الانتخابات

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل: إن الجبهة الشعبية، أرسلت للدكتور حنا ناصر امس ردًا ايجابيًا، حول اجراء الانتخابات وتم ارسال الرد لمكتب الرئيس محمود عباس.



وأكد كحيل، أن لجنة الانتخابات رفعت من جاهزيتها وفق المدة الزمنية المحددة لها باربعة اشهر بشان الامور الداخلية لاجراء الانتخابات وان اتصالات تجرى مع جميع الموسسات والجهات الرسمية لتوفير متطلبات الانتخابات بما فيها الموزانة، مشيرا اان اللجنة بانتظار موعد الانتخابات لاعداد المدد قانونية لتحديد تاريخ التسجيل وفترات الترشح.



وبخصوص زيارة وفد من الامم المتحدة لرئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، امس، قال كحيل ان ابرز ما تم طرحه بين الجانبين اطلاع الوفد على كافة مكونات العملية الانتخابية واخر الاستعدادات لاجراءها ودور اللجنة في تحقيق التوافق وخاصة في القدس.



وأوضح المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، أن الوفد سيتوجه اليوم لغزة للقاء الفصائل ومنها حماس وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والمكتب الاقليمي للجنة الانتخابات في القطاع مضيفا انه سيتم غدًا عقد جلسة تقييمة لاعداد تقرير يقدم للامم المتحدة.