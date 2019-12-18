مباحث خانيونس تعتقل مطلوبَين اثنين في قضية مقتل المواطن "أبو سحلول"

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رام الله - دنيا الوطن

ألقت المباحث العامة بمحافظة خانيونس القبض على اثنين من المطلوبين للعدالة على ذمة قضية مقتل المواطن "محمد أبو سحلول" نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.



وأوضح المقدم محمود البريم مدير المباحث العامة بمحافظة خانيونس أن قوة من المباحث ألقت القبض على كلّ من (ف.ح) 29 عاماً و (ع.ح) 29 عاماً، بعد ورود معلومات عن تواجدهما في المحافظة الوسطى.



وأكد البريم أنه تم ضبط قطعة سلاح آلي تخص القضية، لافتاً إلى أنه تم إحالة الشخصين وقطعة السلاح إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.



يذكر أن المواطن "أبو سحلول" قُتل في شجار عائلي تخلله إطلاق نار بمحافظة خانيونس، في سبتمبر الماضي.