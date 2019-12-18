وزير الثقافة اللبناني يؤكد على عمق ومتانة العلاقات اللبنانية الفلسطينية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الثقافة اللبناني الدكتور محمد داود على عمق ومتانة العلاقات اللبنانية الفلسطينية، منذ ما قبل نكبة فلسطين وقيام الكيان الإسرائيلي، مشدداً على أن القضية الفلسطينية تعتبر محورية لدى اللبنانيين في إطار العمق العربي الاستراتيجي.



وقال داود في حلقة برنامج "من بيروت" على شاشة تلفزيون فلسطين: "إنّ اللاجئين الفلسطينيين جزء لا يتجزّأ من النسيج اللبناني، وهناك العديد من القيم المُشتركة على مُستويات مُتعدّدة، وفي طليعتها الثقافية"، مؤكداً على الحفاظ على هذه الثقافة المُشتركة ما بين الشعبين".



ولفت إلى أن السياسة الأمريكية ومحاولات التغطية على ممارسات الاحتلال الاسرائيلي هي مرفوضة، وقال:" "بعد وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرئاسة الأميركية، هناك تركيز على مُحاولات طمس القضية الفلسطينية، حيث يُحاول الإسرائيلي مدعوماً من الإدارة الأميركية، سلب الفلسطيني وجوده، وهو أمر لا يُطاق، وحتى داخل الإدارة الأميركية لا يُمكنهم تحمل بعض المُمارسات".



ودعا للتصدّي لهذه المُحاولات، للحفاظ على الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني غير القابلة للنقاش، مشددا على أن حق المقاومة مقدس ولا يمكن المساس به، داعياً لدعم المقاومة الشعبية بكافة أشكالها باعتبارها واجبا على كل فلسطيني وعربي.



وأشار الوزير داود إلى أنّ مُحاولات التهويد مُتعدِّدة، وأخطرها التهويد الثقافي ومحو الذاكرة الجماعية للشعب الفلسطيني، حيث يُحاول الاحتلال سرقة الموروث الأدبي والفكري.