كلمة مهمة للرئيس عباس مساء اليوم في افتتاح دورة المجلس الثوري

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

يلقي الرئيس محمود عباس كلمة في افتتاح أعمال الدورة السابعة للمجلس الثوري لحركة فتح، التي تنطلق في مقر الرئاسة برام الله عند الساعة السادسة من مساء اليوم وتستمر ثلاثة ايام متتالية.



وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني في حديث إذاعي: إن المواضيع الأبرز على أجندة اجتماع دورة المجلس الثوري هي الانتخابات والوضع التنظيمي الداخلي والمقاومة الشعبية وآخر التطورات السياسية.



وفيما يتعلق بالمقاومة الشعبية، أوضح الفتياني أن المجلس الثوري سيبحث آليات تفعيل المقاومة الشعبية وتوفير الدعم المعنوي والمادي لقطاعات الشعب الفلسطيني كافة وفي كل مكان في مواجهة السرطان الاستيطاني المنتشر في الأرض الفلسطينية.



ودعا أمين سر المجلس الثوري إلى ضرورة توسيع دائرة المقاومة الشعبية لتشمل محيط المستوطنات والبؤر الاستيطانية والشوارع الالتفافية حتى تصبح المقاومة الشعبية سلوكا يوميا من أجل رفع كلفة الاحتلال.