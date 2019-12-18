عزام الأحمد: القيادة الفلسطينية لا تنتظر الإذن من إسرائيل لإجراء الانتخابات

عزام الأحمد

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد: إن الرئيس محمود عباس، أكد خلال اجتماع المركزية امس على استكمال كافة الامور الداخلية لإجراء الانتخابات باعتبارها المدخل لإنهاء الإنقسام ونزع هذه الورقة الضاغطة من بين يدي إسرائيل والولايات المتحدة.



وأكد الأحمد في حديث لاذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الاربعاء، أن إسرائيل لم تجب حتى اللحظة على الرسالة التي وجهتها لها القيادة بشان اجراء الانتخابات مما يدلل على أن هناك نوايا سلبية خاصة في هذه المرحلة التي تم فيها تحديد موعد الانتخابات الإسرائيلية والتي عادة ما يستخدم فيها الدم الفلسطيني مادة في المزاد الانتخابي الإسرائيلي.



وشدد الأحمد على أن القيادة لا تنتظر الإذن من إسرائيل لإجراء الانتخابات وانما تتعامل مع الواقع حتى لا يكون هناك أي تعطيل من جانب إسرائيل لهذه العملية الديمقراطية التي يجب أن تتم ترشحا وانتخابا لأهالي القدس.



واعرب الاحمد عن أمله بأن يتم تجنيد القوى وكل أصدقاء شعبنا في العالم للضغط على إسرائيل من أجل اجراء انتخابات في القدس المحتلة في ظل تاكيد كافة الفصائل جميعا أن لا انتخابات إلا بالقدس اولًا.



وأكد على أن مشاركة حركة فتح في الانتخابات مسألة غير قابلة للنقاش ويجب أن تكون فتح موحدة حتى لا تتكرر الاخطاء التي وقعت في انتخابات 2006، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك التزام حديدي بالقرار التنظيمي للحركة وعدم التسامح مع أي شخص يخرج عن القرار التنظيمي الشرعي الذي ستتخذه قيادة حركة فتح.



وأوضح الاحمد ان اجتماع المركزية امس بحث بشكل رئيسي موضوع الانتخابات العامة وسرعة إجرائها اضافة للجهود التي بذلت خلال الأشهر الماضية لإجراء الانتخابات بدءا من تهيئة الأجواء الداخلية والمتمثلة بمواقف الفصائل.