شؤون فلسطينية

بحر يدعو شعبنا للنفير العام لمواجهة مخططات الاحتلال التي تستهدف القدس

بحر يدعو شعبنا للنفير العام لمواجهة مخططات الاحتلال التي تستهدف القدس
رام الله - دنيا الوطن
دعا الدكتور احمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني شعبنا  للنفير العام لمواجهة مخططات الاحتلال التي تستهدف القدس وسكانها.

وأشار د. بحر خلال مؤتمر القدس العلمي الثالث عشر في فندق الكومودر بغزة ، إلى  تزايد الإجراءات القهرية والمخططات العنصرية الاستطانية التي تحاول تفريغ  المدينة المقدسة من أهلها وطمس هويتها الإسلامية وسمتها العربي الأصيل وشطب
إرثها الحضاري والإنساني ومحاولة سلب مقدساتها، وفي مقدمتها المسجد الأقصى  المبارك، الذي تتسارع الخطى الصهيونية لتقسيمه زمانياً ومكانياً خلال العقد  الأخير تحت غطاء تام من حكومة الاحتلال التي توفر الدعم والتشجيع الكاملين
لاقتحامات المستوطنين وحاخاماتهم، وللحفريات التي يشتد سعارها تحت أساسات  وقواعد المسجد الأقصى بهدف بناء هيكلهم المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى.

وأشار إلى أن التطورات الخطيرة حيال القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية  يجب أن تلقى موقفاً حاسماً ورداً رادعاً من جانب الدول العربية والإسلامية،  والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وبدعم كامل من الشعوب العربية  والإسلامية وكافة القوى الحية فيها، من أجل التصدي للخطر  الزاحف الذي  لا يهدد فقط باستباحة حقوق ومقدسات الفلسطينيين في القدس، بل يستهدف ضرب الأمن  والاستقرار الإقليمي والعالمي، وإثارة القلاقل والحروب هنا وهناك دون أي  اعتبار للقيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية.

وجدد دعوته للقادة العرب والمسلمين كافة بضرورة اتخاذ مواقف شجاعة ومسؤولة قبل  فوات الأوان، وعلى رأسها وقف كل أشكال التطبيع السري والعلني مع الاحتلال  فالتطبيع يشكل الدعامة الأبرز التي تشجع حكومة الاحتلال على التمادي في غيّها
والاسترسال في جرائمها بحق القدس والمقدسيين.

ودعا المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي  والجمعية العامة للأمم المتحدة، للانعقاد العاجل لبحث وإدانة الانتهاكات الاسرائيلية الخطيرة الراهنة بحق القدس والأقصى والمقدسات، وتشكيل لجان تحقيق  فورية في الجرائم والمخططات الصهيونية التي تتواصل تترى بحق القدس وأهله.

وشدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته كاملة في صدّ وكبح الإرهاب الاسرائيلي الذي يمتهن القوانين الدولية والإنسانية، بل ويبدي أبشع صور  الاستفزاز والاستخفاف بالمواقف الأممية الرافضة لاستمرار جرائمه وممارساته  العدوانية.

كما دعا أبناء شعبنا إلى التوحد خلف برنامج المقاومة والصمود، وبذل كل الجهود  لانهاء الانقسام وما خلّفه من فواجع وويلات على شعبنا وقضيتنا، وتركيز بوصلتنا  الوطنية ونوجّه طاقاتنا في اتجاه القدس والمسجد الأقصى والمقدسات فأرواحنا
ودماؤنا رخيصة فداك يا أقصى.

ودعا شعبنا الفلسطيني بكل شرائحه وفصائله وقواه الحية ومؤسساته الشعبية  والرسمية للتوحد صفاً واحداً للتصدي لهذا الإجرام الاسرائيلي الأمريكي، كما طالب  السلطة في رام الله وحركة فتح بإجراء مراجعة شاملة للواقع والمسار السياسي
والوطني بما يقود إلى إلغاء اتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التعاون  الأمني مع الاحتلال ورد الحقوق إلى أصحابها وخاصة الشهداء والأسرى المقطوعة  رواتبهم، والدفع باتجاه إرساء استراتيجية وطنية موحدة على أرضية الحقوق
والثوابت الوطنية، وبما يضمن حق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حتى  إنجاز التحرير.

أخبار ذات صلة

فدا: يجب علينا عدم السماح لأن تكون الانتخابات ورقة إسرائيلية لابتزازنا

فدا: يجب علينا عدم السماح لأن تكون الانتخابات ورقة إسرائيلية لابتزازنا

كحيل: الجبهة الشعبية أرسلت ردًا ايجابيًا حول الانتخابات

كحيل: الجبهة الشعبية أرسلت ردًا ايجابيًا حول الانتخابات

مباحث خانيونس تعتقل مطلوبَين اثنين في قضية مقتل المواطن &#34;أبو سحلول&#34;

مباحث خانيونس تعتقل مطلوبَين اثنين في قضية مقتل المواطن "أبو سحلول"

وزير الثقافة اللبناني يؤكد على عمق ومتانة العلاقات اللبنانية الفلسطينية

وزير الثقافة اللبناني يؤكد على عمق ومتانة العلاقات اللبنانية الفلسطينية

الخارجية تطالب بفرض عقوبات على دولة الاحتلال لوقف جرائمها

الخارجية تطالب بفرض عقوبات على دولة الاحتلال لوقف جرائمها

كلمة مهمة للرئيس عباس مساء اليوم في افتتاح دورة المجلس الثوري

كلمة مهمة للرئيس عباس مساء اليوم في افتتاح دورة المجلس الثوري

عزام الأحمد: القيادة الفلسطينية لا تنتظر الإذن من إسرائيل لإجراء الانتخابات

عزام الأحمد: القيادة الفلسطينية لا تنتظر الإذن من إسرائيل لإجراء الانتخابات

&#34;الأسرى&#34;: إدارة معتقلات الاحتلال تسحب إنجازات الأسرى تدريجيا

"الأسرى": إدارة معتقلات الاحتلال تسحب إنجازات الأسرى تدريجيا

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

مباحث خانيونس تعتقل مطلوبَين اثنين في قضية مقتل المواطن &#34;أبو سحلول&#34;

مباحث خانيونس تعتقل مطلوبَين اثنين في قضية مقتل المواطن "أبو سحلول"

وزير الثقافة اللبناني يؤكد على عمق ومتانة العلاقات اللبنانية الفلسطينية

وزير الثقافة اللبناني يؤكد على عمق ومتانة العلاقات اللبنانية الفلسطينية

الخارجية تطالب بفرض عقوبات على دولة الاحتلال لوقف جرائمها

الخارجية تطالب بفرض عقوبات على دولة الاحتلال لوقف جرائمها

بحر يدعو شعبنا للنفير العام لمواجهة مخططات الاحتلال التي تستهدف القدس

بحر يدعو شعبنا للنفير العام لمواجهة مخططات الاحتلال التي تستهدف القدس

&#34;الأسرى&#34;: إدارة معتقلات الاحتلال تسحب إنجازات الأسرى تدريجيا

"الأسرى": إدارة معتقلات الاحتلال تسحب إنجازات الأسرى تدريجيا

كلية الإعلام وتكنولوجيا المعلومات بجامعة فلسطين تختتم أعمال مؤتمر الصحافة الاستقصائية

كلية الإعلام وتكنولوجيا المعلومات بجامعة فلسطين تختتم أعمال مؤتمر الصحافة الاستقصائية

محكمة الاحتلال تعقد يوم غدٍ جلسة للأسير زهران

محكمة الاحتلال تعقد يوم غدٍ جلسة للأسير زهران

وفد من قيادة حماس يصل ماليزيا للمشاركة بقمة كوالالمبور

وفد من قيادة حماس يصل ماليزيا للمشاركة بقمة كوالالمبور

منوعات

أصالة تفاجئ الجميع و تغني لأنغام.. هل تم الصلح بينهما؟

أصالة تفاجئ الجميع و تغني لأنغام.. هل تم الصلح بينهما؟

شمس الكويتية: أمي &#34;لطمت على وجهها&#34; بعدما وصلها هذا الخبر عني

شمس الكويتية: أمي "لطمت على وجهها" بعدما وصلها هذا الخبر عني

شاهد: قصر مريم حسين الفخم في مدينة مراكش المغربية

شاهد: قصر مريم حسين الفخم في مدينة مراكش المغربية

حقيقة الصورة التي أحدثت ضجة لفتاتين يقبلن الفنان عادل إمام

حقيقة الصورة التي أحدثت ضجة لفتاتين يقبلن الفنان عادل إمام

أحلام لا تتوقف عن فعل هذا الأمر أثناء الاستحمام

أحلام لا تتوقف عن فعل هذا الأمر أثناء الاستحمام

كيف أصبحت قطة الستينات الممثلة كريمان في سن الشيخوخة؟

كيف أصبحت قطة الستينات الممثلة كريمان في سن الشيخوخة؟

أصالة تكشف سر عدم تعليقها على خبر انفصالها

أصالة تكشف سر عدم تعليقها على خبر انفصالها

فنانة عربية تثير الجدل بارتدائها ملابس الرجال والتدخين

فنانة عربية تثير الجدل بارتدائها ملابس الرجال والتدخين

هذه الممثلة المرأة الآسيوية الأكثر إثارة لعام 2019

هذه الممثلة المرأة الآسيوية الأكثر إثارة لعام 2019

خلافات نوال الزغبي وزوجها السابق إلى العلن

خلافات نوال الزغبي وزوجها السابق إلى العلن

عربي

السعودية وإيران توقعان مذكرة تفاهم بشأن الحج

السعودية وإيران توقعان مذكرة تفاهم بشأن الحج

شاهد: الأمير تميم يرقص احتفالاً بـ &#34;المعالي الكايدة&#34;

شاهد: الأمير تميم يرقص احتفالاً بـ "المعالي الكايدة"

السيسي: لا أسعى للثأر من دول معينة عبر إشعال القابل للاشتعال

السيسي: لا أسعى للثأر من دول معينة عبر إشعال القابل للاشتعال

دولة إفريقية تجمد أصول رجل أعمال مرتبط بحزب الله

دولة إفريقية تجمد أصول رجل أعمال مرتبط بحزب الله