شؤون فلسطينية

الكونغرس الأمريكي يوافق على نقل 150 مليون دولار للفلسطينيين

الكونغرس الأمريكي يوافق على نقل 150 مليون دولار للفلسطينيين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: إن الكونغرس الأميركي وافق على نقل 150 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية والمنظمات المدنية لمساعدتها في المشاريع التي تشرف عليها في الضفة الغربية وشرقي القدس.

وأوضحت الصحيفة، أن تلك الأموال هي جزء من المبالغ التي تم تجميدها من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب العام الماضي، مشيرةً إلى أنه تمّت الموافقة على قرار تحويلها بدعم من أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري، كجزء من ميزانية الحكومة الأميركية لعام 2020.

وأشارت إلى أن 75 مليون دولار مخصصة لدعم قوات الأمن التابعة للسلطة، والجزء الآخر للمساعدة المدنية، ومنه جزء للمنظمات التي تشجع على الحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ومشاريع تحسين البنية التحتية بالضفة ومستشفيات القدس التي تقدم الخدمات للفلسطينيين.

ووفقًا للصحيفة، فإن تلك المساعدات ليست مشروطة بالتعاون مع خطة الإدارة الأميركية للسلام المسماة "صفقة القرن"، مبينةً أن تلك الخطوة الأميركية بتجميد الدعم لاقت انتقادات حادة بسبب تأثر المؤسسات المدنية ومنها مستشفيات القدس بتلك الخطوة.

وبينت أن استئناف الدعم يعتبر تعديلًا لسياسة البيت الأبيض العام الماضي، مبينةً أن قرار الكونغرس تم بالتزامن مع رفض طلب إدارة ترامب تحويل 175 مليون دولار لصالح صندوق برنامج السلام.

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