وفد من قيادة حماس يصل ماليزيا للمشاركة بقمة كوالالمبور

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رام الله - دنيا الوطن

وصل وفد قيادي من حركة حماس، إلى العاصمة الماليزية، للمشاركة في منتدى كوالالمبور الذي دعا إليه رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد.



وأوضحت حركة حماس في بيان مقتضب أن الوفد برئاسة عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، وعضوية أعضاء المكتب السياسي خليل الحية، وعزت الرشق، وحسام بدران، والقادة في حماس سامي أبو زهري، وأسامة حمدان، وجمال عيسى.



ويشارك في المنتدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، والرئيس الإيراني حسن روحاني، ووفود من الدول الإسلامية، أهمها باكستان وأندونيسيا.