العجز المالي لوكالة (أونروا) يتراجع إلى 90 مليون دولار

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وكالة الغوث الدولية (أونروا) سابقا أنها بحاجة لتأمين ١٦٧ مليون دولار لادارة دفة خدماتها ودفع رواتب عامليها حتى نهاية هذا العام علما أن هذا المبلغ المنشود يمكن الوكالة من الإستمرار بتقديم "الحد الادنى" من الخدمات للاجئين.



بفضل جهود مكثفة بذلت على مدى الأسابيع الثلاث الماضية استلمت (أونروا) مبلغ 77 مليون دولار من أكثر من 20 دولة وشريك وتشمل مبالغ تم تحويلها من دول كانت قد جمدت ما تبقي من تبرعاتها لهذا العام على ضوء التحقيق الذي أشرف عليه مكتب الرقابة الداخلي للامم المتحدة والذى خلص إلى أنه لا يوجد أي فساد أو سوء استغلال مالي.



وعلى ضوء هذه التطورات فقد انخفض العجز المالى لعام 2019 من 167 مليون دولار إلى 90 مليون دولار مع العلم ان عدة دول اكدت لوكالة (أونروا) بأنها ستؤمن مبالغ إضافية للوكالة قبل نهاية العام الجاري.