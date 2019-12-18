الخالدي: مستعدون داخليًا لتنظيم الانتخابات

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خاص دنيا الوطن

أكد جميل الخالدي المدير الاقليمي للجنة الانتخابات المركزية في المحافظات الجنوبية، أنه لا يوجد أي زيارة لرئيس اللجنة الدكتور حنا ناصر الى قطاع غزة، خلال الايام المقبلة.



وقال الخالدي لـ"دنيا الوطن": "نعمل في الوقت الحالي على التحضير لإجراء عملية الانتخابات المتوقعة، أي أن هناك استعدادات داخلية لذلك".



وأضاف الخالدي: "هناك استقبال وفود اجنبية، لإطلاعهم على آخر استعدادات اللجنة للانتخابات، ومدى تقديمهم للمساعدة في عملية الانتخابات".