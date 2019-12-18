ما سبب منع استيراد محصول البصل من الخارج؟

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خاص دنيا الوطن

أصدر رياض العطاري، وزير الزراعة الفلسطيني، أول امس الاثنين، قرارا بمنع استيراد محصول البصل من أي دولة أخرى، وذلك حماية للمنتج المحلي.



بدوره، أكد طارق أبو لبن مدير التسويق في وزارة الزراعة الفلسطينية لـ"دنيا الوطن"، أن القرار جاء لحماية المزارع المحلي، في ظل كثافة الانتاج المحلي من محصول البصل.



وقال: "إن الكميات المنتجة من محصول البصل، تفي بأغراض السوق، وعندما يحدث ذلك، نعتمد على المنتج المحلي".