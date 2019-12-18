اجتماع عربي طارئ غدًا لبحث افتتاح مكتب برازيلي بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

تعقد جامعة الدول العربية، دورة طارئة لمجلسها في العاصمة المصرية القاهرة، على مستوى المندوبين الدائمين، الخميس، بناءً على طلب فلسطين وتأييد عدد من الدول العربية وبعد التشاور مع العراق، الرئيس الحالي لمجلس الجامعة.



ونقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، عن مصادرها: إن "مجلس الجامعة يبحث في الدورة غير العادية، الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية إزاء الخطوة غير القانونية التي قامت بها البرازيل من خلال فتح مكتب تجاري لها بالقدس كجزء من سفارتها لدى إسرائيل".



وفي وقت سابق، طلبت فلسطين، عبر سفيرها بالقاهرة دياب اللوح عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية؛ لبحث الرد على افتتاح البرازيل مكتبا تجاريا لها في القدس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.



وأضاف اللوح: "لا بد أن ينتج عن الاجتماع آليات تنفيذية ضاغطة لتتراجع البرازيل عن قرارها، والحيلولة دون إقدام دول أخرى على مثل هذه الخطوات".



واعتبر أن خطوة البرازيل تعد "انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة، واستهتارا بقرارات الجامعة العربية، والتي حذرت البرازيل في أكثر من مناسبة من الإخلال بالمكانة القانونية لمدينة القدس".



وكان يوم الأحد، افتتح عضو البرلمان البرازيلي إدواردو بولسينارو، نجل الرئيس البرازيلي جايير بولسينارو، مقرا للبعثة التجارية البرازيلية لدى "إسرائيل" في القدس.