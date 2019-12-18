الاحتلال يحكم على الأسير براء عيسى من بلدة عناتا بالسّجن لمدة تسع سنوات

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رام الله - دنيا الوطن

حكمت المحكمة العسكرية للاحتلال في "عوفر" على الأسير براء كايد عيسى (22 عامًا)، من بلدة عناتا، بالسّجن الفعلي لمدة تسع سنوات، بالإضافة إلى تعويض بقيمة 40 ألف شيقل، وصدر هذا الحكم بعد (36) جلسة عُقدت له في المحكمة.



وقال نادي الأسير اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسير عيسى، في تاريخ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، ووجهت له تهمة تنفيذ عملية طعن.



يُشار إلى أن الأسير عيسى تعرض لإصابة برصاص الاحتلال في بطنه عام 2014، أي قبل اعتقاله بثلاث سنوات، وسببت له مشاكل صحية صعبة، ما يزال يُعاني آثارها، ويقبع اليوم في معتقل "ريمون" حيث نُقل مؤخراً إليه من معتقل "نفحة".