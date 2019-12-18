هيئة الأسرى: نقل الطفل المصاب حمزة الهريمي إلى معتقل "عوفر"

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نقلت الطفل المصاب حمزة الهريمي (15 عاماً) من مدينة بيت جالا قضاء بيت لحم إلى معتقل "عوفر".



وأوضحت الهيئة أن المعتقل الهريمي كان قد أصيب ليلة أمس برصاص جيش الاحتلال في فخده أثناء عملية اعتقاله، وجرى نقله بعدها إلى قسم الطوارئ في مشفى " شعاري تصيدك" الإسرائيلي لتلقي العلاج.



وأضافت أنه من المقرر أن تعقد له يوم غد الخميس، جلسة تمديد توقيف في المحكمة العسكرية في (عوفر).