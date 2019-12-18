عريقات: الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية استحقاق بامتياز





أكد عريقات ان الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية استحقاق بامتياز، داعيا جميع دول العالم وقوى الديمقراطية إلزام سلطة الاحتلال (إسرائيل) بعدم عرقلة هذه الانتخابات من خلال الالتزام بتنفيذ الاتفاق الموقع عام 1995 بهذا الشأن.



عريقات أكد للوفد الضيف ان الشعب الفلسطيني، يواصل صموده وبقاءه ونضاله من اجل حريته واستقلاله، عبر إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام الى جانب دولة اسرائيل على حدود 1967.



وقدم عريقات مجموعة من الوثائق والدراسات حول انتهاكات سلطة الاحتلال (اسرائيل) للقانون الدولي والشرعية الدولية وخاصة فيما يتعلق بفرض الحقائق الاحتلالية الاستيطانية الاستعمارية بالقدس الشرقية المحتلة وما حولها والخليل والأغوار وغيرها من الأراضي المحتلة. اضافة الى الاعدامات الميدانية ومصادرة الأراضي والتطهير العرقي وهدم البيوت والإهمال الطبي وإساءة معاملة الاسرى والحصار والإغلاق وخاصة لقطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطنالتقى الدكتور صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مع وفدا من التقدميين الأمريكيين ضم أكثر من 20 شخصية اكاديمية وتشريعية وقيادات مؤسسات مجتمع مدني وجمعيات خيرية كبيرة من عدد من الولايات وخاصة الغربية.