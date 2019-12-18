هيئة الأسرى: الاحتلال يعتقل الطفل حمزة الهريمي بعد إصابته في الفخد

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن



أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم الأربعاء، أن

سلطات الاحتلال الإسرائيلية إعتقلت ليلة أمس الطفل القاصر حمزة خالد الهريمي 15 عاما من مدينة بيت جالا قضاء بيت لحم بعد إطلاق النار عليه.



وقالت الهيئة، أن قوات الاحتلال إصابت الطفل الهريمي

بالرصاص في فخده، ومن ثم اعتقلته واقتادته الى جهة غير معلومة.