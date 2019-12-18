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السعودية وإيران توقعان مذكرة تفاهم بشأن الحج

السعودية وإيران توقعان مذكرة تفاهم بشأن الحج
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
وقعت كل من السعودية وإيران، مساء الثلاثاء، على مذكرة تفاهم جديدة بينهما، وفق ما أكدت وكالة (إرنا) الإيرانية. 

وقالت الوكالة: إن رئيس مؤسسة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان، ووزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح، على مذكرة تفاهم بشأن مناسك الحج لهذا العام.

وبناء على مذكرة التفاهم السعودية الإيرانية، فإنه سيتم بموجبها إيفاد 87 ألفا و550 زائرا إيرانيا إلى السعودية.

وبشأن زيارته إلى السعودية التي جاءت بدعوة من وزير الحج والزيارة السعودية، قال رشيديان في تصريح له: إن هذه الزيارة حققت إنجازات جيدة.

ونقلت الوكالة عن رشيديان، قوله: إن الحفاظ على مبدأ العزة والكرامة والهدوء والأمن للزوار الإيرانيين شكل المحور الرئيسي للمفاوضات التي أجراها الفريق الإيراني المفاوض، حيث تم طرحها في البند الأول من مذكرة التفاهم وأكد الطرف السعودي على تمسكه والتزامه بهذا المبدأ.

وأشار رئيس مؤسسة الحج والزيارة الإيرانية، علي رضا رشيديان، إلى بعض التفاصيل الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والسعودية وكذلك المفاوضات بين الطرفين حول تقديم الخدمات والتسهيلات للزوار الإيرانيين.

وقال: "جرت مفاوضات مع المؤسسات التابعة لوزارة الحج السعودية بشأن الأمور التنفيذية لمناسك الحج لهذا العام، وتم التوقيع على نحو عشر مذكرات تفاهم جانبية، في إطار تقديم الخدمات المناسبة للزوار وتحسين رفاهيتهم".

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