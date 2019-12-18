قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينيًا من الضفة والقدس

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالاتها اليومية في صفوف المواطنين، واعتقلت الليلة وفجر اليوم الأربعاء ١٣ فلسطينيا بينهم أسرى محررين من مناطق مختلفة في الضفة والقدس.



وتصدى الشبان لاقتحام قوات الاحتلال، واندلعت مواجهات في قلقيلية ودورا جنوب الخليل ومخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، أطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الغاز والرصاص.



وفي مخيم الدهيشة، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل وأجرت عمليات تفتيش واعتقلت الأسير المحرر يوسف عزات ويوسف محمد صدوق.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أسيد أبو لبدة بعد اقتحام منزله في قلقيلية.



كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة العيسوية شرق القدس المحتلة واعتقلت كل من: محمد مروان عبيد، علي سفيان عبيد، يونس سفيان عبيد، فيصل لؤي عبيد، ووسيم نايف عبيد.



كما سلمت قوات الاحتلال ذوي الشابين هاني عصمت عبيد، وأمين رأفت عبيد، من العيسوية ورقتي استدعاء للتحقيق معهما.



وفي سلوان داهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد فراس أبو ناب في حي رأس العمود واعتقلت والده وأشقاءه بسام، ويوسف، ومحمد، وسيف أبو ناب.