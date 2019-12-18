شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينيًا من الضفة والقدس

قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينيًا من الضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالاتها اليومية في صفوف المواطنين، واعتقلت الليلة وفجر اليوم الأربعاء ١٣ فلسطينيا بينهم أسرى محررين من مناطق مختلفة في الضفة والقدس.

وتصدى الشبان لاقتحام قوات الاحتلال، واندلعت مواجهات في قلقيلية ودورا جنوب الخليل ومخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، أطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الغاز والرصاص.

وفي مخيم الدهيشة، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل وأجرت عمليات تفتيش واعتقلت الأسير المحرر يوسف عزات ويوسف محمد صدوق.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أسيد أبو لبدة بعد اقتحام منزله في قلقيلية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة العيسوية شرق القدس المحتلة واعتقلت كل من: محمد مروان عبيد، علي سفيان عبيد، يونس سفيان عبيد، فيصل لؤي عبيد، ووسيم نايف عبيد.

كما سلمت قوات الاحتلال ذوي الشابين هاني عصمت عبيد، وأمين رأفت عبيد، من العيسوية ورقتي استدعاء للتحقيق معهما.

وفي سلوان داهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد فراس أبو ناب في حي رأس العمود واعتقلت والده وأشقاءه بسام، ويوسف، ومحمد، وسيف أبو ناب.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يحكم على الأسير براء عيسى من بلدة عناتا بالسّجن لمدة تسع سنوات

الاحتلال يحكم على الأسير براء عيسى من بلدة عناتا بالسّجن لمدة تسع سنوات

هيئة الأسرى: نقل الطفل المصاب حمزة الهريمي إلى معتقل &#34;عوفر&#34;

هيئة الأسرى: نقل الطفل المصاب حمزة الهريمي إلى معتقل "عوفر"

شاهد: وفد طبي أمريكي ينهي لمجمع الشفاء الطبي

شاهد: وفد طبي أمريكي ينهي لمجمع الشفاء الطبي

عريقات: الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية استحقاق بامتياز

عريقات: الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية استحقاق بامتياز

هيئة الأسرى: الاحتلال يعتقل الطفل حمزة الهريمي بعد إصابته في الفخد

هيئة الأسرى: الاحتلال يعتقل الطفل حمزة الهريمي بعد إصابته في الفخد

هيئة الأسرى: الاحتلال يعتقل الطفل حمزة الهريمي بعد إصابته في الفخد

هيئة الأسرى: الاحتلال يعتقل الطفل حمزة الهريمي بعد إصابته في الفخد

دعوات لمواصلة مقاطعة البطريرك ثيوفيلوس في احتفالات أعياد الميلاد

دعوات لمواصلة مقاطعة البطريرك ثيوفيلوس في احتفالات أعياد الميلاد

حماس تُهاجم الرئيس عباس وفتح واتهامات بـ &#34;التهرب&#34; من الانتخابات

حماس تُهاجم الرئيس عباس وفتح واتهامات بـ "التهرب" من الانتخابات

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الاحتلال يحكم على الأسير براء عيسى من بلدة عناتا بالسّجن لمدة تسع سنوات

الاحتلال يحكم على الأسير براء عيسى من بلدة عناتا بالسّجن لمدة تسع سنوات

هيئة الأسرى: نقل الطفل المصاب حمزة الهريمي إلى معتقل &#34;عوفر&#34;

هيئة الأسرى: نقل الطفل المصاب حمزة الهريمي إلى معتقل "عوفر"

عريقات: الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية استحقاق بامتياز

عريقات: الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية استحقاق بامتياز

هيئة الأسرى: الاحتلال يعتقل الطفل حمزة الهريمي بعد إصابته في الفخد

هيئة الأسرى: الاحتلال يعتقل الطفل حمزة الهريمي بعد إصابته في الفخد

قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينيًا من الضفة والقدس

قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينيًا من الضفة والقدس

جمعية الخريجات الجامعيات : نُثمن قرارات مجلس الوزراء حول التخصصات الأكاديمية

جمعية الخريجات الجامعيات : نُثمن قرارات مجلس الوزراء حول التخصصات الأكاديمية

انخفاض طفيف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

انخفاض طفيف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طقس الأربعاء: أجواء صافية بوجه عام وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

طقس الأربعاء: أجواء صافية بوجه عام وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

منوعات

أصالة تفاجئ الجميع و تغني لأنغام.. هل تم الصلح بينهما؟

أصالة تفاجئ الجميع و تغني لأنغام.. هل تم الصلح بينهما؟

شمس الكويتية: أمي &#34;لطمت على وجهها&#34; بعدما وصلها هذا الخبر عني

شمس الكويتية: أمي "لطمت على وجهها" بعدما وصلها هذا الخبر عني

شاهد: قصر مريم حسين الفخم في مدينة مراكش المغربية

شاهد: قصر مريم حسين الفخم في مدينة مراكش المغربية

حقيقة الصورة التي أحدثت ضجة لفتاتين يقبلن الفنان عادل إمام

حقيقة الصورة التي أحدثت ضجة لفتاتين يقبلن الفنان عادل إمام

أحلام لا تتوقف عن فعل هذا الأمر أثناء الاستحمام

أحلام لا تتوقف عن فعل هذا الأمر أثناء الاستحمام

كيف أصبحت قطة الستينات الممثلة كريمان في سن الشيخوخة؟

كيف أصبحت قطة الستينات الممثلة كريمان في سن الشيخوخة؟

أصالة تكشف سر عدم تعليقها على خبر انفصالها

أصالة تكشف سر عدم تعليقها على خبر انفصالها

فنانة عربية تثير الجدل بارتدائها ملابس الرجال والتدخين

فنانة عربية تثير الجدل بارتدائها ملابس الرجال والتدخين

هذه الممثلة المرأة الآسيوية الأكثر إثارة لعام 2019

هذه الممثلة المرأة الآسيوية الأكثر إثارة لعام 2019

خلافات نوال الزغبي وزوجها السابق إلى العلن

خلافات نوال الزغبي وزوجها السابق إلى العلن

عربي

السعودية وإيران توقعان مذكرة تفاهم بشأن الحج

السعودية وإيران توقعان مذكرة تفاهم بشأن الحج

السيسي: لا أسعى للثأر من دول معينة عبر إشعال القابل للاشتعال

السيسي: لا أسعى للثأر من دول معينة عبر إشعال القابل للاشتعال

دولة إفريقية تجمد أصول رجل أعمال مرتبط بحزب الله

دولة إفريقية تجمد أصول رجل أعمال مرتبط بحزب الله

إدخال رفعت الأسد العناية المركزة

إدخال رفعت الأسد العناية المركزة