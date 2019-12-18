شاهد: الأمير تميم يرقص احتفالاً بـ "المعالي الكايدة"

رام الله - دنيا الوطنتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصوراً نقلها تلفزيون قطر الرسمي لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد، خلال تأديته رقصة العرضة بالسيف، ضمن فعاليات اليوم الوطني للبلاد.وتحتفل قطر، اليوم الأربعاء، بيومها الوطني، تحت شعار "المعالي الكايدة" الذي أطلقته اللجنة المنظمة لفعاليات هذا اليوم، حيث تشهد الدولة مسيرات وفعاليات في عدد من مناطقها.