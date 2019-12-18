هل سيتمكن نتنياهو من تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة؟

قالت الإذاعة العامة الإسرائيلية (كان): إن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، يقوم بإعداد وصياغة وثيقة تقدير موقف بشأن التفويض من أجل تشكيل الحكومة المقبلة بعد انتخابات الكنيست الثالثة التي ستجري بالثاني من آذار/مارس المقبل، حيث من المتوقع أن ينشر موقفه بهذا الشأن قبل حسم الصندوق والانتخابات.



وحسب الإذاعة، فقد طلبت المحكمة العليا من المستشار القضائي للحكومة تقديم موقفه بشأن مسألة التفويض حتى يوم الخميس المقبل، وذلك استجابة للالتماس المقدم في هذا الشأن.



ووفقاً للتقديرات، كان من المتوقع أن يقوم مندلبليت بالإبلاغ عن أن القضية لا تزال نظرية وقيد الفحص، وبالإضافة إلى ذلك، طلبت العليا الحصول على موقف مندلبليت حتى لو كان هناك مجال للمحكمة لاتخاذ قرار بشأن هذه القضية.



وحسب الإذاعة، فإنه في حال لم تحدث أي تغييرات فإن مندلبليت سيرد على توجه المحكمة العليا وسيحسم موقفه من مسألة إمكانية تفويض أو عدم تفويض نتنياهو بتشكيل الحكومة.



يذكر أن نتنياهو يواجه لوائح اتهام بقضايا فساد ورشاوى وخيانة الأمانة، حيث من المتوقع خلال الأسابيع المقبلة تقديم لوائح اتهام ضده إلى المحكمة المركزية في القدس.



وخلافاً لما مخطط له، يبدو أن المستشار القضائي للحكومة سيعمل على صياغة وتجهيز موقف حتى قبل انتخابات الكنيست في آذار/مارس المقبل، إذا كان نتنياهو يمكنه تشكيل الحكومة المقبلة.



وسيرد مندلبليت على توجه العليا، حيث صرح بالسابق أن قضية تفويض نتنياهو مسألة نظرية، بيد أنه وبعد توجه العليا إليه، سيقوم بالإعلان عن موقفه الرسمي بهذا الصدد قبل الانتخابات، حسب الإذاعة.



ووفق الإذاعة، فعقب التوصية بتقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو، قال مندلبليت إن ولاية رئيس الحكومة بموجب لائحة اتهام صارمة وتثير أسئلة صعبة ومعقدة.



ويستدل من وثيقة قدمت باسم مستشار المحكمة العليا الأسبوع الماضي، ردا على التماسين يسعيا إلى إقالة نتنياهو أو خروجه، كتب مندلبليت أن "نتنياهو لا يستطيع الاستقالة الآن لأنه يرأس حكومة انتقالية، وإذا طلب منه الاستقالة فلن يكون للطلب أي معنى".



وأعلن نتنياهو قبل أيام أنه سيستقيل من جميع المناصب الوزارية التي شغلها حتى الأول من كانون الثاني/يناير، حيث جاء ذلك بعد الالتماسات التي طلبت المحكمة العليا إجبار رئيس الحكومة على ذلك. وجاءت هذه الخطوة بعد أن أشار مندلبليت إلى نتنياهو إلى أنه إذا لم يستقيل، فسيضطر إلى الاستقالة.



رام الله - دنيا الوطن