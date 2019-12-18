محمد العمادي ونائبه يصلان قطاع غزة ليلاً
رام الله - دنيا الوطن
وصل رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، ونائبه خالد الحردان، الليلة الماضية، إلى القطاع، عبر معبر بيت حانون/ايرز.
ومن المقرر أن يحضر العمادي، اليوم الأربعاء، مراسم تسليم مركبات ومعدات بتبرع من دولة قطر لصالح جهاز الإطفائية والدفاع المدني الفلسطيني في غزة.
وصل رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، ونائبه خالد الحردان، الليلة الماضية، إلى القطاع، عبر معبر بيت حانون/ايرز.
ومن المقرر أن يحضر العمادي، اليوم الأربعاء، مراسم تسليم مركبات ومعدات بتبرع من دولة قطر لصالح جهاز الإطفائية والدفاع المدني الفلسطيني في غزة.
من الجدير ذكره، أن آخر زيارة أجراها السفير العمادي إلى قطاع غزة كانت يوم 25 تشرين أول/أكتوبر الماضي، واستمرت ليومين.
التعليقات