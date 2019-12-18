محمد العمادي ونائبه يصلان قطاع غزة ليلاً

السفير محمد العمادي،





من الجدير ذكره، أن آخر زيارة أجراها السفير العمادي إلى قطاع غزة كانت يوم 25 تشرين أول/أكتوبر الماضي، واستمرت ليومين.









رام الله - دنيا الوطنوصل رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة،ونائبه خالد الحردان، الليلة الماضية، إلى القطاع، عبر معبر بيت حانون/ايرز.ومن المقرر أن يحضر العمادي، اليوم الأربعاء، مراسم تسليم مركبات ومعدات بتبرع من دولة قطر لصالح جهاز الإطفائية والدفاع المدني الفلسطيني في غزة.