مقترح أمني إسرائيلي لـ "تحسين الوضع الاقتصادي" في قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت القناة الإسرائيلية السابعة: إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدرس زيادة الصادرات الزراعية من قطاع غزة وكميات الوقود المدخلة.



وأوضحت القناة، الأربعاء، أن هذا المقترح لاقى مصادقة من قبل المستوى السياسي الإسرائيلي ورئيس هيئة الأركان لأن استقرار الوضع الاقتصادي في غزة هو مصلحة أمنية إسرائيلية أولاً وأخيراً، حسب تعبيرها.



وأكدت مصادر أمنية إسرائيلية للقناة، أنه بعد استشهاد القيادي في الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا تم تغيير الواقع وفتحت فرص لتسوية اقتصادية في غزة من أجل استقرار الوضع الاقتصادي، حسب قولها.