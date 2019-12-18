طبيب جو بايدن يكشف عن حالته الصحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال طبيب نائب الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، أمس الثلاثاء، في تقرير طبي نشرته حملة الحزب الديمقراطي، إن حالته الصحية تجعله قادرا على الوفاء بمهام الرئيس.



ويسعى بايدن (77 عاما)، ضمن 15 ديمقراطيا آخرين، للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة لمواجهة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.



وأوضح الطبيب كيفن أوكونور، الذي يُدرس الطب ويدير برنامج طبيا بجامعة جورج واشنطن،أن بايدن الذي أصيب بتمدد الأوعية الدموية الدماغية عام 1988 لا يعاني حاليا من أعراض لمشكلات مماثلة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وأضاف أنه رغم عدم انتظام ضربات قلبه، فإنه "بدون أعراض ظاهرة بالمرة".



وكتب أوكونور في التقرير "نائب الرئيس بايدن بصحة جيدة...ومفعم بالحيوية ولائق لتنفيذ واجبات الرئاسة بنجاح".