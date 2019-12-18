مقتل 11 سجيناً في تبادل إطلاق النار داخل أحد السجون في بنما

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رام الله - دنيا الوطن

لقي 11 سجينا، مصرعهم، اليوم الأربعاء، فيما أصيب 11 آخرون في تبادل لإطلاق النار داخل سجن في بنما، بحسب ما أعلنته حكومة البلاد.



وقالت الحكومة في بيان: "إنّ اشتباكا مسلّحا دار بين سجناء في أحد أجنحة سجن (لا خوييتا) الواقع على بعد 36 كيلومترا شرق بنما، مما أسفر عن مقتل11 منهم، وإصابة 11 آخرين"، بحسب ما جاء على وكالة الأنباء العمانية.



وأكّد البيان، أنّ إطلاق النار لم يسفر عن وقوع أي إصابات بين حراس السجن الذين تمكنوا لاحقا من استعادة السيطرة على الوضع.



وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الحكومة لفتت في بيانها إلى أنّ إدارة السجن عزلت "المتسبّبين في هذا الحادث" تجنّبا لحصول مزيد من العنف، مؤكدة أنّه تم العثور على العديد من الأسلحة النارية بعد الاشتباك المسلح، مشيرة إلى أنّ المضبوطات هي خمسة مسدّسات وثلاث بنادق.