مجلس النواب الأميركي يصوّت اليوم على توجيه القرار الاتّهامي لترمب

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي، أنّ المجلس سيصوّت، اليوم الأربعاء، على توجيه قرار اتّهامي إلى الرئيس دونالد ترمب، الذي سيصبح حالما يوافق النواب على القرار، ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يحال للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ بقصد عزله.



وقالت زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس في رسالة إلى أعضائه الديموقراطيين: "إنّ مجلس النواب سيمارس اليوم إحدى الصلاحيات الأكثر أهمية التي كفلها لنا الدستور عندما سنصوّت لإقرار توجيه تهمتين إلى الرئيس"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأضافت: "للأسف الشديد، لقد بيّنت الوقائع أنّ الرئيس أساء استغلال سلطته لمصلحته الشخصية والسياسية وأعاق عمل الكونغرس لأنه طلب أن يكون فوق المساءلة وفوق الدستور وفوق الشعب الأميركي. في أميركا ليس هناك أحد فوق القانون".



ونظراً إلى الأكثرية التي يتمتع بها الديمقراطيون في مجلس النواب سيصبح ترمب ثالث رئيس أميركي يخضع لإجراء العزل بعد أندرو جونسون في 1868 وبيل كلينتون في 1998.



واستقال ريتشارد نيكسون عام 1974 قبل تصويت مجلس النواب مباشرة على توجيه قرار اتهامي إليه بقصد عزله، ولم تتم إدانة جونسون ولا كلينتون في مجلس الشيوخ.