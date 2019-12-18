شؤون فلسطينية

إصابة شابيْن بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال بمخيم الدهيشة ببيت لحم

إصابة شابيْن بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال بمخيم الدهيشة ببيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
أصيب فجر اليوم الأربعاء، مواطنيْن بأعيرة معدنية أطلقها جنود الاحتلال خلال اقتحام مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، كما اعتقل شابين آخرين.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، واندلعت مواجهات مع الشبان، اطلق خلالها جنود الاحتلال النار ما أدى الى إصابة شابين برصاص معدني مغلف بالمطاط، نقلا الى احدى مستشفيات بيت لحم لتلقي العلاج، بحسب وكالة (وفا).

وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال اعتقلت من المخيم يوسف عزات أبو دية (21 عاما)، ويوسف محمد صدوق (24 عاما)، بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشها .

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