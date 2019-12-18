شؤون فلسطينية

طقس الأربعاء: أجواء صافية بوجه عام وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

طقس الأربعاء: أجواء صافية بوجه عام وارتفاع طفيف على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأربعاء، صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً الى بارد، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً ، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2019/12/19: يكون الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً الى بارد، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2019/12/20: يكون الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً الى بارد، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2019/12/21: يكون الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً الى بارد، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 16-9 16-9 16-7 بيت لحم 16-9 16-9 16-7
رام الله والبيرة 15-8 15-8 15-6 طولكرم 21-11 21-11 21-10
نابلس 18-10 18-10 18-8 قلقيلية 21-11 21-11 21-10
جنين 21-11 21-11 21-10 سلفيت 16-9 16-9 16-7
طوباس 21-11 21-11 21-10 روابي 18-10 18-10 18-8
الخليل 15-8 15-8 15-6 غزه 20-12 20-12 20-11
أريحا 24-14 24-14 24-13 خانيونس 20-12 20-12 20-11
الأغوار الشمالية 22-12 22-12 22-11 رفح 21-11 21-11 21-10

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