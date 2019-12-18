طقس الأربعاء: أجواء صافية بوجه عام وارتفاع طفيف على درجات الحرارة



الخميس 2019/12/19: يكون الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً الى بارد، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.







السبت 2019/12/21: يكون الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً الى بارد، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .



درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 16-9 16-9 16-7 بيت لحم 16-9 16-9 16-7 رام الله والبيرة 15-8 15-8 15-6 طولكرم 21-11 21-11 21-10 نابلس 18-10 18-10 18-8 قلقيلية 21-11 21-11 21-10 جنين 21-11 21-11 21-10 سلفيت 16-9 16-9 16-7 طوباس 21-11 21-11 21-10 روابي 18-10 18-10 18-8 الخليل 15-8 15-8 15-6 غزه 20-12 20-12 20-11 أريحا 24-14 24-14 24-13 خانيونس 20-12 20-12 20-11 الأغوار الشمالية 22-12 22-12 22-11 رفح 21-11 21-11 21-10 الجمعة 2019/12/20: يكون الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً الى بارد، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.السبت 2019/12/21: يكون الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً الى بارد، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي الخميس 2019/12/19: يكون الجو صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو بارداً نسبياً الى بارد، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الأربعاء، صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً الى بارد، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو صافياً بوجه عام وبارداً ، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.