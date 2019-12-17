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السيسي: لا أسعى للثأر من دول معينة عبر إشعال القابل للاشتعال

السيسي: لا أسعى للثأر من دول معينة عبر إشعال القابل للاشتعال
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إنه لا يسعى للثأر من دول معينة بسبب ما تقوم بعمله عبر إشعال القابل للاشتعال.

وأوضح السيسي خلال حديثه مع مجموعة من الشباب، أن لديه مقاربة هادئة جدا تعتمد على العمل والسلام، وأنه لا يريد أن يثأر مما تقوم الدول الأخرى بعمله مع مصر، لأنه لا يعطي نصائح تؤدي لتدمير الأمم والشعوب والناس عبر "إشعال القابل للاشتعال"، بحسب ما نقلت قناة (صدى البلد).

وكانت قد انطلقت السبت الماضي، النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 8000 شاب من مختلف أنحاء العالم.

 

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