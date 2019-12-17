الاحتلال يعتقل ثلاث سيدات من العيزرية بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، ثلاث مواطنات من بلدة العيزرية، أثناء تواجدهن في مخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس.



ووفق ما نقلت الوكالة الرسمية (وفا) عن نائب أمين سر حركة فتح، في العيزرية سامي أبو غالية، فقد قال: إن قوات الاحتلال اعتقلت مسؤولة ملف المرأة في اللجنة التنظيمية للحركة في العيزرية نجاة الشريف وابنتها آيات، الطالبة في جامعة القدس، ومديرة جمعية بناة المستقبل دينا فرعون، عقب خروجهن من اجتماع للاتحاد العام للمرأة في المخيم.