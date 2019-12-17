الاحتلال يعتقل مواطناً على معبر بيت حانون

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مواطناً على معبر بيت حانون شمال قطاع غزة.



ووفق الوكالة الرسمية (وفا)، فإن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا أثناء مغادرته القطاع ونقلته إلى جهة غير معلومة.



يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العام الحالي عشرات المواطنين أثناء مغادرتهم القطاع إلى المحافظات الشمالية وإلى خارج الوطن.