الكونغرس الأمريكي يصوت على مادتين بشأن عزل ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي، ستيني هوير، إن المجلس سيصوت، يوم الأربعاء، على مادتين من مواد التحقيق في إطار مساعي عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأكد هوير، وفق ما نقلت (روسيا اليوم)، أن الزعماء الديمقراطيين في المجلس لم يضغطوا على أعضائهم بشأن كيفية التصويت على الاتهامين ضد ترامب.



وقالت القناة الروسية، إنه من المتوقع أن يكون التصويت إلى حد كبير على أساس حزبي، وقد يرفض بعض الديمقراطيين المساءلة، لكن عددهم لن يكون كافيا لتهديد إقرار بندي المساءلة، وسيظل ترامب في منصبه حتى إعلان نتيجة محاكمته أمام مجلس الشيوخ.



وكان المشرعون الأمريكيون قد اجتمعوا، الثلاثاء، لتحديد قواعد النقاش والتصويت على عزل الرئيس دونالد ترامب، المقرر هذا الأسبوع داخل مجلس النواب.