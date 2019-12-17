دولي

الكونغرس الأمريكي يصوت على مادتين بشأن عزل ترامب

الكونغرس الأمريكي يصوت على مادتين بشأن عزل ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي، ستيني هوير، إن المجلس سيصوت، يوم الأربعاء، على مادتين من مواد التحقيق في إطار مساعي عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد هوير، وفق ما نقلت (روسيا اليوم)، أن الزعماء الديمقراطيين في المجلس لم يضغطوا على أعضائهم بشأن كيفية التصويت على الاتهامين ضد ترامب.

وقالت القناة الروسية، إنه من المتوقع أن يكون التصويت إلى حد كبير على أساس حزبي، وقد يرفض بعض الديمقراطيين المساءلة، لكن عددهم لن يكون كافيا لتهديد إقرار بندي المساءلة، وسيظل ترامب في منصبه حتى إعلان نتيجة محاكمته أمام مجلس الشيوخ.

وكان المشرعون الأمريكيون قد اجتمعوا، الثلاثاء، لتحديد قواعد النقاش والتصويت على عزل الرئيس دونالد ترامب، المقرر هذا الأسبوع داخل مجلس النواب.

أخبار ذات صلة

هآرتس: الكونغرس رفض طلب تمويل مالي لـ (صفقة القرن)

هآرتس: الكونغرس رفض طلب تمويل مالي لـ (صفقة القرن)

الجيش الإسرائيلي يدرس إلغاء صفارات الإنذار

الجيش الإسرائيلي يدرس إلغاء صفارات الإنذار

الإعدام للرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف بتهمة &#34;الخيانة العظمى&#34;

الإعدام للرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف بتهمة "الخيانة العظمى"

بومبيو يُهاجم الديمقراطيين: تصريحاتكم ونقدكم بشأن الاستيطان بالضفة الغربية &#34;غبي&#34;

بومبيو يُهاجم الديمقراطيين: تصريحاتكم ونقدكم بشأن الاستيطان بالضفة الغربية "غبي"

500 دولار تكشف أمريكي أراد السفر بحراً للانضمام لتنظيم الدولة

500 دولار تكشف أمريكي أراد السفر بحراً للانضمام لتنظيم الدولة

(البنتاغون) يُطالب بغداد بوقف استهداف قواعد تستضيف أميركيين

(البنتاغون) يُطالب بغداد بوقف استهداف قواعد تستضيف أميركيين

بوتن يكشف حجم مبيعات الأسلحة الروسية في 2019

بوتن يكشف حجم مبيعات الأسلحة الروسية في 2019

تدريبات عسكرية لجيش الاحتلال بمستوطنات غلاف غزة تبدأ صباح اليوم

تدريبات عسكرية لجيش الاحتلال بمستوطنات غلاف غزة تبدأ صباح اليوم

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطناً على معبر بيت حانون

الاحتلال يعتقل مواطناً على معبر بيت حانون

أبو هولي: حق العودة حق مقدس وثابت لدى القيادة الفلسطينية

أبو هولي: حق العودة حق مقدس وثابت لدى القيادة الفلسطينية

شاهر سعد: ندعو العرب لقطع فوري لعلاقاتهم بالبرازيل

شاهر سعد: ندعو العرب لقطع فوري لعلاقاتهم بالبرازيل

الشعبية: ندعو للاشتباك مع الاحتلال إسناداً للأسرى تزامناً مع محاكمة الأسير زهران

الشعبية: ندعو للاشتباك مع الاحتلال إسناداً للأسرى تزامناً مع محاكمة الأسير زهران

تونس: المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة يتخذ قرارات لدعم القدس والخليل

تونس: المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة يتخذ قرارات لدعم القدس والخليل

طلبة (أونروا) ينتخبون برلمانهم الطلابي الثالث على مستوى الوكالة

طلبة (أونروا) ينتخبون برلمانهم الطلابي الثالث على مستوى الوكالة

الاحتلال يُعيق عمل المواطنين في أراضيهم بالأغوار الشمالية

الاحتلال يُعيق عمل المواطنين في أراضيهم بالأغوار الشمالية

إصابة شاب برصاص الاحتلال واعتقاله غرب بِيت لحم

إصابة شاب برصاص الاحتلال واعتقاله غرب بِيت لحم

منوعات

أصالة تكشف سر عدم تعليقها على خبر انفصالها

أصالة تكشف سر عدم تعليقها على خبر انفصالها

فنانة عربية تثير الجدل بارتدائها ملابس الرجال والتدخين

فنانة عربية تثير الجدل بارتدائها ملابس الرجال والتدخين

هذه الممثلة المرأة الآسيوية الأكثر إثارة لعام 2019

هذه الممثلة المرأة الآسيوية الأكثر إثارة لعام 2019

خلافات نوال الزغبي وزوجها السابق إلى العلن

خلافات نوال الزغبي وزوجها السابق إلى العلن

موجة غضب عارمة ضد نتفليكس بسبب فيلم &#34;المسيح&#34;

موجة غضب عارمة ضد نتفليكس بسبب فيلم "المسيح"

أسلمت للزواج من سعيد.. قصة الأمريكية جينيفر جراوت صاحبة فيديو آية الكرسي

أسلمت للزواج من سعيد.. قصة الأمريكية جينيفر جراوت صاحبة فيديو آية الكرسي

تداول صورة للكينج محمد منير صدمت جمهوره

تداول صورة للكينج محمد منير صدمت جمهوره

من هي الممثلة السورية الشهيرة التي تُشبه ميغان ماركل؟

من هي الممثلة السورية الشهيرة التي تُشبه ميغان ماركل؟

بسبب فيديو محرج لها.. هيا الشعيبي تنفجر غضباً وتهاجم: ما هذه التفاهة؟

بسبب فيديو محرج لها.. هيا الشعيبي تنفجر غضباً وتهاجم: ما هذه التفاهة؟

ظهور سعد لمجرد بأحد &#34;مولات&#34; الرياض يُفجر غضب السعوديين

ظهور سعد لمجرد بأحد "مولات" الرياض يُفجر غضب السعوديين

عربي

دولة إفريقية تجمد أصول رجل أعمال مرتبط بحزب الله

دولة إفريقية تجمد أصول رجل أعمال مرتبط بحزب الله

إدخال رفعت الأسد العناية المركزة

إدخال رفعت الأسد العناية المركزة

أول تصريح من السيسي حول تطورات أزمة المصالحة مع قطر

أول تصريح من السيسي حول تطورات أزمة المصالحة مع قطر

تعيين حكومة كويتية جديدة برئاسة صباح خالد الصباح

تعيين حكومة كويتية جديدة برئاسة صباح خالد الصباح