دولة إفريقية تجمد أصول رجل أعمال مرتبط بحزب الله

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت وكالة (سكاي نيوز) عن مصدر رسمي في جمهورية الكونغو الديموقراطية، أن بلاده قامت بتجميد احتياطي لأصول رجل أعمال لبناني يملك مخبزا صناعيا ضخما في العاصمة كينشاسا، تطبيقا لعقوبات وزارة الخازنة الأميركية التي تتّهمه بتمويل حزب الله اللبناني.



وكانت وزارة الخازنة الأميركية قد فرضت في 13 كانون الأول/ ديسمبر، عقوبات على اللبنانيين؛ ناظم سعيد أحمد وصالح عاصي اللذين يملكان عددا من الشركات في الكونغو الديموقراطية واتهمتهما بتمويل "أنشطة حزب الله " بعشرات ملايين الدولارات، وفق بيان اطلعت عليه وكالة (فرانس برس).



وعقب جلسة خاصة لمجلس الوزراء عقدت برئاسة فيليكس تشيسيكيدي رئيس البلاد، أعلن المتحدث باسم الحكومة الكونغولية جولينو ماكيليلي أن "مصرف الكونغو المركزي أصدر تعميما إلى اتحاد المصارف الكونغولية بتجميد كل أصول صالح عاصي وكل شركاته، وتجميد كل التحويلات انطلاقا من حساباته".