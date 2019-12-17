إدخال رفعت الأسد العناية المركزة

رفعت الأسد

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رام الله - دنيا الوطن

نقل رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، الذي يحاكم في باريس في قضية "إثراء غير مشروع" في فرنسا، إلى المستشفى، وهو منذ الاثنين في "العناية المركزة".



ونقلت وكالة (فرانس برس) عن سوار الأسد، نجل رفعت الأسد، قوله، إن والده يرقد "في العناية المركزة منذ يومين".



وأوضح أن والده يعاني من نزيف معوي "وليس في حالة جيدة"، وأضاف: "يجب أن يبقى يومين أو ثلاثة أيام في العناية المركزة".



يشار إلى أنه في بداية محاكمته في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر، اعتذر عن طريق محاميه، عن الحضور لأسباب صحية وقدم وثائق تثبت ذلك. وقال أحد مستشاريه للمحكمة أن "أطباءه نصحوه بتجنب أي وضع يسبب توترا".