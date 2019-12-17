أبو هولي: حق العودة حق مقدس وثابت لدى القيادة الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

اكد الدكتور احمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة

التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين على ان حق العودة للاجئين الفلسطينيين حق ثابت ومقدس لدى القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية والتي اكدت في كافة المحافل الدولية رفضها للتوطين والوطن البديل وان كافة

المخططات الرامية لتصفيتها سيسقطها شعبنا كما اسقط سابقاتها.



جاء ذلك خلال زيارة اللجنة الشعبية للاجئين مخيم البريج مكتب ابو هولي في مقر دائرة شؤون اللاجئين بغزة صباح اليوم برفقة وجهاء ومخاتير ووجهاء المخيم ومركز النشاط النسائي لتهنئة القيادة الفلسطينية وأبو هولي بنجاح تفويض الأونـروا ونجاح الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الدولية.



وكان في استقبال الوفد الدكتورعادل منصور مدير عام مخيمات اللاجئين في غزة، والأستاذ احمد الحسنات مدير مخيمات المحافظة الوسطى ، والأخوة العاملين في دائرة شؤون اللاجئين، حيث ابدى منصور ترحيبه الواسع بالوفد الزائر شاكراً جهودهم التي بذلت خلال الوقفات الجماهيرية الداعمة لتجديد تفويض الوكالة.



ورحب الدكتور أبو هولي بالوفد مؤكدًا أن هذا النصر الذي تحقق في الأمم المتحدة يعتبر انجاز لكم جميعاً، و يعكس مدى عدالة قضيتنا ووقوف دول العالم إلى جانب حقوق شعبنا الفلسطيني، وشكل هزيمة للمشروع الصهيوأمريكي الهادف لإنهاء عمل وكالة الغوث، مؤكدًّا ان الاونروا ستستمر في تقديم خدماتها من

تعليم وصحة وإغاثة للاجئين دون تقليصات حتى تحقيق الغرض التي أنشئت من أجله وهو عودة اللاجئين إلى ديارهم.



وشكر أبو هولي اللجنة الشعبية بالبريج وكل من وقف إلى جانبها من وجهاء ومخاتير ورجال إصلاح وأطر طلابية ونسائية وفئات شعبية على ما قامت به من وقفات وفعاليات مساندة ومؤيدة لتجديد التفويض داعيًا إياها إلى تكثيف جهودها والوقوف دائمًا إلى جانب اللاجئ الفلسطيني وضد كل المشاريع التي تستهدفه وتنتقص من

حقوقه.



وأوضح أن قضية اللاجئين لا بد أن تكون حاضنة للجميع ،لذا يجب العمل على الحشد بشكل كبير للفعاليات القادمة وإشراك الجميع بشكل اكبر لما له من تأثير في المجتمع الدولي ولإفشال مشاريع التوطين وما يحاك ضد اللاجئين ، واستذكر انه في أثناء تحركاته وتنقله بين الدول المضيفة كان يرى متابعة اللاجئين هناك للاعتصامات بغزة بشكل كبير.



وأضاف ان غزة على مدار التاريخ هي من تفشل مشاريع التوطين ، وهي بإذن الله تعالى من ستفشل مشروع صفقة القرن، وابدى أبو هولي اعتزازه وفخره بمخيم البريج الذي يعتبره بيته الثاني.



من جانبه، وجه الأستاذ حاتم قنديل رئيس اللجنة الشعبية للاجئين مخيم البريج كل الشكر والتقدير للقيادة الفلسطينية وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس والدكتور احمد أبو هولي بنجاح تفويض الأونـروا ونجاح الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الدولية.



وأكد قنديل خلال حديثه على ان التحرك الشعبي والجماهيري بجانب التحرك السياسي الذي تقوم بهِ القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس عباس سيبقى مستمر رغم تجديد تفويض عمل الاونروا لثلاث سنوات، واننا سنبقى متمسكون بحقوقنا الوطنية وعلى رأسها حق العودة ، ووجه شكره لابناء مخيم البريج كلٌ بإسمه ولقبه على التفاعل والمشاركة بكل الفعاليات والأنشطة الوطنية التي من شانها خدمة

قضية اللاجئين.



وقال المختار أبو رامي مصلح ممثلاً عن وجهاء ومخاتير لجنة الإصلاح الوطنية الذين حضروا اللقاء "نوجه شكرنا وتقديرنا للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد أبو هولي ، ونؤكد اننا سنبقى دوماً وابداً

خلف قيادتنا الشرعية ممثلة بالرئيس محمود عباس"، وفق تعبيره.



وأشاد مصلح بدور القيادة الفلسطينية المتعنت بوضع خطط محكمة لمجابهة التحديات بالعمل على ارسال البعثات الدبلوماسية لكل دول العالم لانتزاع تصويت هذه الدول لصالح تفويض وكالة الغوث لاستمرار تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين والذي

كان السبب في تجديد تفويض عمل الوكالة.



وفي ختام اللقاء الذي تخلله عدد من المداخلات والاستفسارات قدمت اللجنة الشعبية بالبريج درع شكر وتقديرللرئيس عباس ، ودرع اخر للدكتور أبو هولي تقديراً لجهودهم الوطنية في الدفاع عن حق العودة وحماية حقوق اللاجئين. الفلسطينين.