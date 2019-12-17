الشعبية: ندعو للاشتباك مع الاحتلال إسناداً للأسرى تزامناً مع محاكمة الأسير زهران

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رام الله - دنيا الوطن

دعت قيادة منظمة الجبهة الشعبية في سجون الاحتلال، جماهير الشعب الفلسطيني، على امتداد مناطق الضفة والقدس؛ للاشتباك المفتوح مع الاحتلال صباح الخميس المقبل، 19/12/2019 إسناداً للأسرى، ودعماً وإسناداً للأسير المضرب عن الطعام أحمد زهران، وتزامناً مع عقد محكمته.



كما دعت المنظمة في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، إلى أوسع حملة دعم وإسناد للأسرى، وللأسير زهران بكافة الأشكال.



وحملت المنظمة، مؤسسة الصليب الأحمر، والمؤسسات الدولية جزءاً من المسؤولية، عما يتعرض له الأسرى، وخصوصاً المضرب زهران، من انتهاكات خطيرة من قبل الاحتلال، إما من حيث تعاملها السلبي مع هذه الهجمة المسعورة بحق الأسرى، أو من خلال محاولات الاستخدام لها من قبل الاحتلال لمحاولات إجهاض معركة الإضراب من جانب، أو بث الأكاذيب والإشاعات من جانب آخر، حسب البيان.



وقالت الجبهة: "ليس مقبولاً من القيادة الرسمية ومؤسساتها المعنية بقضية الأسرى، أن تتعامل بذات الوتيرة التقليدية والروتين العادي مع قضية الأسرى، والتي لا ترتقي لحجم الهجمة التي يتعرض لها الأسرى".



وأضافت: "على هذه القيادة والمؤسسات، بالحد الأدنى، أن توثق حجم هذه الجرائم، وتتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية؛ لإدانة الاحتلال، ومجرمي مصلحة السجون، على انتهاكاتهم الخطيرة بحق الأسرى".