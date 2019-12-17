كتائب القسام تكشف تفاصيل عملية (سراب) الاستخبارية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، عن إنجاز وصفته بالمهم والكبير، حيث عرضت قناة (الميادين) فيلم (سراب) وهو فيلم توثيقي لـ"إنجاز أمني واستخباري جديد"، تكشف عنه كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس).



وقال قائد أمني في كتائب القسام، إنهم أفشلوا مخططاً خطيراً، يستهدف قدرات المقاومة وصواريخها، حيث عاش قادة الجيش الإسرائيلي الوهم، لفترة طويلة، استمرت عامين، ظانين أنهم حققوا إنجازاً أمنياً استخبارياً استراتيجياً، واستطاعوا تفكيك بعض الصواريخ، وتحديد مسارها، ومداها، قبل أن يكتشفوا بأن المقاومة كانت تخدعهم، وتبيعهم الوهم والسراب.



وشغّلت كتائب القسام أحد مصادرها للتواصل مع الجانب الإسرائيلي، والذي استطاع أن يضلل الاحتلال لفترة عامين، فيما أضاف قائد القسام: أن قائد الشاباك المدعو "أبو صقر" وضباط (الشاباك) تناوبوا على إدارة المصدر وتحريكه، دون التمكن من كشف أنه يعمل لدى القسام لفترة طويلة، رغم الإمكانيات التي يحظي بها الجيش و(الشاباك).



وتابع القائد الأمني في القسام: "سنلاحق مصادر الاحتلال، وسنخنق مخابرات العدو، وسنقطع عنها شريان المعلومات؛ لتعيش في دوامة، وتلهث في دائرة السراب".