شاهد: الاحتلال يُصيب فلسطينياً عند حدود قطاع غزة

أصيب مواطن فلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، بعد استهدافه بطائرات الاحتلال الإسرائيلي، شرقي خانيونس، جنوب قطاع غزة.

أصيب مواطن فلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، بعد استهدافه بطائرات الاحتلال الإسرائيلي، شرقي خانيونس، جنوب قطاع غزة.





وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأنه وقبل قليل، رصدت استطلاعات الجيش فلسطينياً مسلحاً، يقترب من السياج الأمني، جنوب قطاع غزة، حيث قامت طائرة عسكرية، بإطلاق نار باتجاهه، ورُصدت إصابته.





وقالت القناة 13 الإسرائيلية:"إن فلسطينياً مسلحاً بـ (كلاشينكوف) تقدم نحو السياج الأمني جنوب قطاع غزة، تم رصده، والطائرات أقلعت إلى المنطقة، وأطلقت نحوه صاروخًا، مبينة أنه لا خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي".





وقالت وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي: إن الجيش، أطلق النار وأصاب فلسطينياً، تسلل من جنوب قطاع غزة، نحو الداخل.