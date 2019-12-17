شؤون فلسطينية

تونس: المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة يتخذ قرارات لدعم القدس والخليل

تونس: المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة يتخذ قرارات لدعم القدس والخليل
رام الله - دنيا الوطن
 أوصى المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الثقافة في تونس، بضرورة تقديم كافة أنواع الدعم والمناصرة لجهود دولة فلسطين الموجهة لتعزيز صمود أهالي مدينتي القدس والخليل في التصدي لحملات وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي.

ودعا البيان الختامي للمؤتمر الذي نظمته المنظمة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم-الإيسسكو اليوم الثلاثاء، في العاصمة التونسية، بمشاركة وزير الثقافة عاطف أبو سيف، إلى تقديم الدعم للمشهد الثقافي في المدينتين، مندداً بمحاولات سلطات الاحتلال الاسرائيلي تهويد مدينة القدس الشريف، وتراثها الثقافي والحضاري العربي والاسلامي والمسيحي، وبما تقوم به من تزوير للحقائق التاريخية والجغرافية.

وأدان المؤتمر الانتهاكات المتكررة ومشاريع الاحتلال الاستيطانية لتغيير معالم مدينة الخليل، في خرق القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبالأعمال الإرهابية التي تستهدف تدمير أو نهب أو تشويه أو طمس معالم التراث الثقافي والحضاري في عدد من الدول الأعضاء وضرورة التضامن معها وتقديم الدعم اللازم لها.

وكلف المؤتمر الإيسسكو وضع خطة لإنشاء مركز للتراث في العالم الاسلامي يكون من مهامه توثيق التراث الثقافي والطبيعي بتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وتوفير التدريب اللازم للأطر العاملة في مجالات التراث.

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