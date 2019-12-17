هذا ما قاله أبو مرزوق عن الانتخابات في مدينة القدس

أكد موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، على ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة.





وقال أبو مرزوق في تغريدة له عبر (تويتر): "نعم القدس لا يناهزها مدينة، قبلة المسلمين الأولى، ومسرى الرسول الأكرم، وعاصمة فلسطين وبدونها لا فلسطين".

وأضاف: "القدس أرض الأنبياء وبوابة السماء، والانتخابات فيها شرط لازم"، متابعاً: "لا ننتظر موافقة أحد، ولدينا من الآليات والوسائل ما نجعله واقعاً، ولذا لزم إصدار المرسوم الرئاسي دون انتظار موافقة أحد".

رام الله - دنيا الوطن