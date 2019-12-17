شؤون فلسطينية

طلبة الأونروا ينتخبون برلمانهم الطلابي الثالث على مستوى الوكالة

طلبة الأونروا ينتخبون برلمانهم الطلابي الثالث على مستوى الوكالة
رام الله - دنيا الوطن
 في الثالث والعشرين من تشرين الثاني، اجتمع الأعضاء المنتخبون حديثا لبرلمان الوكالة الثالث والبالغ عددهم 22 طالبا وطالبا يمثلون كافة أقاليم عمليات الوكالة الخمسة – غزة والأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية، بما فيها القدس  للمشاركة في ورشة عمل مدتها أربعة أيام عقدت في بيروت.

وفي الورشة، استكشف المشاركون موضوعات مثل الممارسات الديمقراطية والقيادة والمشاركة وصنع القرار والاتصالات. وعمل الطلاب على تطوير خطة عملهم بهدف توجيه أنشطة البرلمان للسنة القادمة. كما قاموا أيضا بانتخاب رئيس ونائب للرئيس وأمين للسر.

وتم انتخاب محمد الفرا (14 سنة) من غزة رئيسا للبرلمان. وفي أعقاب إعلان نتائج الانتخاب، قال محمد "إنني سعيد للغاية لأن زملائي وضعوا ثقتهم في شخصي مثلما أشعر أيضا بثقل حجم المسؤولية". وتم انتخاب دلع اللوباني (15 سنة) من لبنان نائبا للرئيس، فيما تم انتخاب غيث سليمان (13 سنة) من سوريا ليقوم بمهام أمانة سر البرلمان.

ويذكر أن أول برلمان طلابي على مستوى الوكالة ككل قد تم تأسيسه لأول مرة في عام 2017، وهو يوفر فرصة لطلبة الأونروا للعمل سويا من أجل دعم مجتمعاتهم والدفاع عن حقوقهم على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي. إن هذه المنصة التابعة للأونروا مبنية على البرلمانيات الطلابية على مستوى المدرسة والتي دأبت على العمل في مدارس الأونروا منذ عام 2001.

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