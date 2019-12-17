إصابة شاب برصاص الاحتلال واعتقاله غرب بِيت لحم

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، قرب بيت جالا غرب بيت لحم.





وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب في منطقة الأنفاق غرب بيت جالا، ما أدى لإصابته بالفخذ، قبل أن تعتقله.





بدوره، قال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بمحافظة بيت لحم عبد الحليم جعافرة، إن بلاغا ورد بإصابة شاب برصاص الاحتلال في منطقة الأنفاق، وعلى الفور توجهت مركبة إسعاف للمكان إلا أن قوات الاحتلال منعتها من الوصول للمصاب.

رام الله - دنيا الوطن