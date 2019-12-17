قطر تتبرع بسيارات دفاع مدني وإطفاء لقطاع غزة (صور)

قالت قناة (كان) الاسرائيلية إن 24 سيارة للدفاع المدني والإطفاء تبرعت بها قطر دخلت معبر كرم أبو سالم في طريقها إلى قطاع غزة، بعد دخولها من الأردن من خلال معبر جسر اللنبي.





وأشارت القناة إلى أن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، في طريقه إلى القطاع أيضا.



الجدير بالذكر أن السفير العمادي زار قطاع غزة أكتوبر الماضي، وحيث استمرت زيارته ليومين ، أعلن خلالها عن صرف مساعدات نقدية لـ 75 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في القطاع.









وأشارت القناة إلى أن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، في طريقه إلى القطاع أيضا.الجدير بالذكر أن السفير العمادي زار قطاع غزة أكتوبر الماضي، وحيث استمرت زيارته ليومين ، أعلن خلالها عن صرف مساعدات نقدية لـ 75 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في القطاع.

رام الله - دنيا الوطن